تعرف على أغلى خمسة لاعبين مغاربة فى الدوريات العالمية

كشفت تقارير صحفية عن تصنيف أغلى خمسة لاعبين مغاربة أجرًا في مختلف الدوريات العالمية.
ذكرت شبكة "ستار أفريكا" بنسختها العربية بأن التصنيف وضع الثنائي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي والمهديبنعطية، مدافع الدحيل القطري على رأس قائمة أغلى اللاعبين المغاربة أجرًا، حيث يتحصل كلاهما على مبلغ 5 ملايين يورو سنويا.
يحل النجم المغربي نور الدينأمرابط، لاعب النصر السعودي في المركز الثالث راتب سنوي 3 ملايين يورو، مناصفة مع مواطنه النجم حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي. بنفس الراتب تقريبا.
ويأتي النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني في المرتبة الخامسة بأجر سنوي 1.5 مليون يورو سنويا.
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