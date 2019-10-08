شاهد الدوري مع وليد، حلقة يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019

قدم حلقة الدوري مع وليد، يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019، الإعلامي المتميز “سلطان الغشيان”، ودعا في بدايتها الشعب السعودي لدعم المنتخب الأول في معترك التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس أمم أسيا عامي 2022 و2023 – على الترتيب -.

وقال الغشيان “لأول مرة يذهب المنتخب السعودي إلى مدينة بريدة، ولا يوجد حماس كبير من الجمهور هناك لحضور مباراة سنغافورة رغم أن الـ 26 ألف مقعد في مدينة الملك عبد الله في بريدة مجانًا، لعل الوقت مُبكر للدعوة الجماهيرية، لكن لابد من ذلك فالحماس أقل من الطموح”.

واستضاف سلطان الغشيان الثلاثي “طارق النوفل وماجد الفهمي وخالد السعود”.