قرعة دوري أبطال أفريقيا 2020-2019 | الكواليني يصدم الوداد بالرجاء من جديد!

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يتوقع المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني” عودة قطبي الكرة المغربية “الوداد والرجاء” لمواجهة بعضهما في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، في تكرار لسيناريو مباراة دور الـ 16 بالبطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس).
وقال محمد الكواليني لموقع الخليج 365 “أتوقع تنافس الوداد والرجاء في نفس المجموعة بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، كما حدث في البطولة العربية، وسيكون معهما ناد جزائري، على الأرجح اتحاد العاصمة”.
واستبعد الكواليني – معلق قنوات بي إن سبورتس السابق- مواجهة الترجي لمواطنه النجم الساحلي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، لكنه لم يستبعد وضع الأهلي مع الزمالك في مجموعة واحدة، إذا ما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تأهيل الزمالك على حساب جينيراسون فوت السنغالي.
والتالي توقعات محمد الكواليني قبل يوم من سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019:
|
المجموعة
|
الفرق
|
المجموعة الأولى
|
الترجي – صن داونز – زيسكو يونايتد –بترو أتلتيكو
|
المحموعة الثانية
|
الوداد البيضاوي –الرجاء البيضاوي –اتحاد العاصمة –بلاتينيوم
|
المجموعة الثالثة
|
مازيمبى –النجم الساحلي –الهلال – بريميرو دي أوجستو
|
المجموعة الرابعة
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الاهلى – الزمالك – فيتا كلوب – شبيبة القبائل
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