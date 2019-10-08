كم يحتاج مرتضى منصور لشراء نصف لاعبي الأهلي؟

ادعى رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” ان باستطاعته الحصول على نصف لاعبي الأهلي، إذا ما أتم محمود الخطيب تعاقده مع لاعب الزمالك السابق ولاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالي الحالي “محمود كهربا” خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال مرتضى منصور “لو كان هناك لاعب ما في الأهلي يحصل على 20 مليون جنيه في الموسم، سأدفع له الضعف (40 مليونًا)، وفي تلك الحالة سأحصل على نصف لاعبي الأهلي”.

وفسر مرتضى منصور سبب حديثه هذا، خلال فيديو مُسجل بثته قناة الحدث اليوم، قائلاً “لو كان محمود كهربا رجلاً فالينتقل إلى الأهلي. إذا تمت الصفقة فهذا يعني أن الأهلي حصل على لاعب تعاقده مستمر مع الزمالك لمدة 3 سنوات قادمة”.

ونشبت مشكلة بين محمود كهربا وإدارة نادي الزمالك في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، عندما سافر اللاعب إلى “تركيا وفرنسا والبرتغال” للبحث عن ناد جديد، بحجة انتهاء عقده مع الزمالك.

ونفى مرتضى منصور انتهاء عقد محمود كهربا، وإنه لا يزال على ذمة النادي بعقد مدته 3 سنوات قادمة، وهدده بالتصعيد إلى الفيفا وحرمان فريقه الجديد من البطاقة الدولية.

في الأخير، وجه الفيفا صفعة قوية إلى مرتضى منصور باستخراج بطاقة دولية مؤقتة، تسمح لإدارة ديسبورتيفو آفيش بإشراكه في المباريات بدءًا من الجولة الثالثة بالدوري البرتغالي، وهذا ما حدث.

كم يحتاج مرتضى منصور؟

لكن السؤال المهم الآن، ليس مشكلة كهربا مع الزمالك أو انتقاله إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي، فهذا موضوع منتهي بعد أن ألمح اللاعب عدة مرات بأنه سيعود إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق الذي يحبه.

السؤال الأهم هو كيف سيشتري مرتضى منصور نصف لاعبي الأهلي كما قال؟

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وكم يحتاج مرتضى منصور لاتمام صفقة قد تتجاوز الـ 250 مليون جنيه مصري، ما يعادل 15.5 مليون يورو؟.

يضم الأهلي بين صفوفه لاعب واحد سعره 100 مليون جنيه، وهو صانع الألعاب والجناح الدولي المصري “حسين الشحات” القادم من نادي العين الإماراتي في الميركاتو الشتوي 2019.

كما تصل قيمة المهاجم الدولي المغربي “وليد آزارو” في السوق حوالي ثلاثة ملايين دولار، أي ما يعادل 45 مليون جنيه مصري، وصلاح محسن أقل منه بحوالي عشرة ملايين جنيهًا.

بخلاف حاجة مرتضى منصور لـ 250 مليون جنيه لشراء 15 لاعبًا، سيحتاج مبلغ 600 مليون جنيه مصري لتسديد رواتبهم عن الموسم الواحد، بواقع 40 مليونًا للاعب في الموسم الواحد.

وإذا ما وقع اللاعب الواحد على عقد مدته 4 سنوات، سيضطر الزمالك لدفع حوالي 200 مليون جنيه للاعب شاملة مكافآت التتويج بالبطولات وتحقيق الانتصارات في المباريات الاقصائية بدوري الأبطال.

ما يعني أن مرتضى منصور يتحدث عن 3 مليار جنيه من أجل تمويل 15 صفقة من الأهلي.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، تصل القيمة السوقية لتشكيلة الأهلي المكونة من 30 لاعبًا لـ 31.65 مليون يورو، أي أكثر من نصف مليار جنيه مصري.