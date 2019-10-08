قرعة دوري أبطال أفريقيا 2020-2019 | الكاديكي ينتظر انتقام الأهلي من صن داونز

يثق المعلق الليبي الشهير “حازم الكاديكي” في قدرة الأهلي على هزيمة صن داونز الجنوب أفريقي وبنتيجة مميزة، إذا ما وضعته قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أفريقيا في مجموعة واحدة.

ويرى الكاديكي تغيرًا ملحوظًا على أداء ومستوى الأهلي من بعد مجيء المدير الفني السويسري “رينيه فايلر” نهاية شهر أغسطس.

وقال الكاديكي لموقع الخليج 365 “أتوقع الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي، وهي فرصة لرد الاعتبار من هزيمة ربع نهائي الموسم الماضي، وسيتواجد مع الأهلي عملاق السودان الهلال بنسبة كبيرة، وقد نرى كذلك شبيبة القبائل في نفس المجموعة”.

ورغم الموقف الصعب الذي يعيشه الزمالك وإمكانية الإطاحة به بسبب تغييره لموعد مباراة إياب دور الـ 32 دون موافقة خصمه “جينيراسون فوت”، قرر الكاديكي وضع الزمالك في قرعة دوري أبطال أفريقيا، على أن يكون رفقة حامل اللقب بالموسمين الماضيين “الترجي” بالإضافة إلى وصيف الكونفدرالية 2018 “فيتا كلوب” الكونجولي.

والتالي توقعات معلق قنوات ART السابق “حازم الكاديكي”