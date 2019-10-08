فاطمة سامورا تصل مقر الكاف لاتخاذ القرار المنتظر

وصلت بعد عصر اليوم الثلاثاء، المرأة الحديدية “فاطمة سامورا” إلى مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لحضور الساعة الأخيرة من اجتماع لجنة المسابقات التابعة للكاف، للإطلاع على القرار الخاص بمباراة إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك المصري وجينيراسون فوت السنغالي، قبل إعلانه لوسائل الإعلام.

أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعرضت للتهديد في مكالمة هاتفية من قبل رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” بداية هذا الأسبوع كَونها سنغالية.

وتحصلت فاطمة سامورا على نسخة مترجمة من فيديو تهديدات مرتضى منصور لها عبر حسابها الخاص بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بعدما قال مرتضى منصور حرفيًا “احذرك يا فاطمة بأنني لن أسكت على تلاعبك في الكاف”. (التفاصيل من هنا)

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وتولت فاطمة سامورا منصب المشرف العام على الاتحاد الأفريقي “كاف” بقرار من الفيفا، بعد تورط أحمد أحمد في قضايا فساد لا تزال قيد التحقيق.

وستواصل فاطمة سامورا عملها في الكاف حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن المنتظر صدور قرار رسمي ونهائي بشأن مباراة الزمالك وجينيراسون فوت في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019.