رياضة | مصدر.. حسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر.. حسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن هناك نية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعادة مباراة الأبيض وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه إن الكاف حتى الآن لم يتخذ القرار النهائي بخصوص المباراة ولكن الأقرب حتى الآن إعادة المباراة في القاهرة خلال الوقت المقبل.

يذكر أن الزمالك كان قد تعرض للهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، في الوقت الذي رقض بطل السنغال خوض مواجهة العودة خارج مدينة القاهرة بالرغم من وصول خطاب الكاف لنقل المباراة إلى برج العرب.