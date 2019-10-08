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رياضة | بنزيمة يحتفظ بتسجيل الهدف الافتتاحي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنزيمة يحتفظ بتسجيل الهدف الافتتاحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى قائمة الهدافين بعد ظهر يوم السبت الماضي أمام غرناطة في فوز 4-2.

واستطاع بنزيما إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو من فتح التسجيل مع الهجمة الأولى للمبارة أمام غرناطة.

حقق بنزيما من بين أهدافه الستة في دوري الدرجة الأولى الاسباني هذا الموسم ، خمسة أهداف لريال مدريد 1-0 ضد ريال بلد الوليد وليفانتي وغرناطة في الداخل ، وكذلك خارج أرضه مع سيلتا فيجو وإشبيلية.

وكان هدفه الآخر حتى الآن هو جعله ليفانتي 2-0 كان إضراب السبت هو الحادي والعشرين له في الدوري عام 2019 ، مثل ليونيل ولا يزال بنزيما في أفضل حالاته ، وريال مدريد يستفيد.

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