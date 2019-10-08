رياضة | كل ما قدمه 25 لاعبًا في الزمالك تحت قيادة الصربي "ميتشو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما قدمه 25 لاعبًا في الزمالك تحت قيادة الصربي "ميتشو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الصريي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني للزمالك انتقادات عنيفة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تعادل الفريق مع نادي مصر 1-1 في لقاء الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وخسارته لقب بطولة السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2.

وذكرت تقارير صحفية أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر له 19 أكتوبر الجاري سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة من إدارة الزمالك للمدرب الصربي، وحال خسارته أمام المارد الأحمر ستتم إقالته من تدريب الفريق.

أرقام "ميتشو" مع الزمالك في 52 يومًا

تولي ميتشو القيادة الفنية للزمالك خلفًا للمدرب المؤقت طارق يحيي وذلك في 31 أغسطس الماضي، ونجح في قيادة الفريق في 9 مباريات، فاز في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة، سجل الفريق تحت قيادته 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

أول مباراة لـ"ميتشو" مع الزمالك كانت أمام فريق ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال، وفاز 6-0، ثم تغلب علي المقاصة 1-0 في ربع نهائي كأس مصر، وأطاح بالاتحاد من الدور نصف النهائي للبطولة بالفوز عليه 1-0، وفاز علي بيراميدز 3-0 في النهائي وتوج باللقب المحلي.

خسر "ميتشو" أمام جينيراسيون فوت 2-1 في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ثم خسر 3-2 أمام الأهلي في كأس السوبر المصري، وفاز علي الاتحاد 1-0 في الجولة الأولي للدوري الممتاز، كما تغلب على مصر المقاصة 1-0 في ثاني جولات البطولة، قبل أن يتعادل مع نادي مصر 1-1 بالجولة الثالثة.

ماذا قدم لاعبو الزمالك تحت قيادة الصربي "ميتشو"؟

استخدم الصربي "ميتشو" 25 لاعبًا خلال مبارياته مع الزمالك، ويعد الرباعي محمود علاء وفرجاني ساسي وحمدي النقاز، ومصطفي محمد الأكثر مشاركة في المباريات معه وخاض كل منهما 8 مباريات.

ويتصدر مصطفي محمد ترتيب هدافي الزمالك تحت قيادة "ميتشو" حيث سجل 5 أهداف خلال 8 مباريات، بينما يأتي في المرتبة الثانية، محمود علاء والمغربي أشرف بن شرقي وسجل كل منهما 3 أهداف، بينما سجل محمود عبد الرازق "شيكابالا "هدفين" مع الفريق خلال 6 مباريات.

1- محمود علاء: 8 مباريات – سجل 3 أهداف – لم يصنع أهداف

2- فرجاني ساسي: 8 مباريات - صنع هدف وحيد – لم يسجل أهداف

3- حمدي النقاز: 8 مباريات – صنع هدف وحيد – لم يسجل

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4- مصطفي محمد: 8 مباريات – سجل 5 أهداف – صنع هدف وحيد

5- محمد عواد: 7 مباريات – 4 مباريات "كلين شيت" – استقبل 4 أهداف

6- محمد عبد الغني: 7 مباريات – لم يسجل أو يصنع أهداف

7- إمام عاشور: 7 مباريات – لم يسجل ولم يصنع أهداف

8- عبد الله جمعة: 7 مباريات – سجل هدف – صنع هدفين

9- أشرف بنشرقي: 7 مباريات – 3 أهداف – صنع 3 أهداف

10- طارق حامد: 6 مباريات – لم يصنع أو يسجل

11- يوسف أوباما:6 مباريات – سجل هدف – صنع هدفين

12- شيكابالا: 6 مباريات – سجل هدفين – صنع هدفين

13- محمد أوناجم: 6 مباريات – صنع هدف وحيد – لم يسجل

14- محمد عبد الشافي: 6 مباريات – لم يسجل ولم يصنع أهداف

15- عمر السعيد: 6 مباريات لم يسجل أو يصنع أهداف

16- أحمد سيد زيزو: 4 مباريات – سجل هدف – صنع هدف

17- محمود الونش:4 مباريات – لم يسجل أو يصنع أهداف

18- خالد بوطيب: 3 مباريات – لم يسجل أو يصنع أهداف

19- محمود عبد العزيز: 3 مباريات – سجل هدف

20- محمد أبوجبل: مباراتين – استقبل هدفين – مباراة واحدة "كلين شيت"

21- محمد عنتر: مباراة وحيدة – لم يسجل أو يصنع.

22- حازم إمام: مباراتين – لم يسجل أو يصنع أهداف

23- كريم بامبو: مباراتين – لم يسجل أو يصنع أهداف

24- إمام عاشور: مباراة وحيدة – لم يسجل أو يصنع اهداف

25- محمد عبد السلام: مباراة وحيدة – لم يسجل أو يصنع أهداف