رياضة | قرار مفاجئ من نجم ريال مدريد يشعل أزمة في البرنابيو.. وزيدان ينتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من نجم ريال مدريد يشعل أزمة في البرنابيو.. وزيدان ينتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن نجم ريال مدريد غاضب من مدرب الفريق زين الدين زيدان ويطلب الرحيل في نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "آس" في تقرير لها اليوم: "جاريث بيل قد سئم بالفعل ، اللاعب لم يعد بمقدوره تحمل هذا الوضع ، في وقت كان اللاعب يبرز وهو يعلم بأنه كلما لعب أكثر كلما تحسن أدائه، تفاجئ اللاعب بقرار استبعاده من مباراة بروج ، حتى أنه لا يعلم سبب ذلك اللاعب كان بحالة بدنية جيدة ولم يشك من شيء ".

وتابعت: " ضد غرناطة عاد اللاعب مرة أخرى للتشكيلة الأساسية ، لكنه لا يشعر بالأهمية هكذا يري بيل وضعه في النادي ، بدى بيل أنه غاضب و مرتبك و يشعر بأنه مهمل من قبل مدربه".

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وأضافت: "منذ عودته لم يظهر زيدان الحب تجاه اللاعب حتى أنه لم يعتمد عليه في نهاية الموسم ، حتى أنه أصر على مغادرته هذا الصيف دون سبب واضح".

وواصلت: "على عكس السنوات الماضية لم يعد بيل يشعر بدعم النادي له ، على عكس ما حدث سابقا مع كريستيانو الذي دعمه النادي في الكثير من المرات ، يشعر بيل بأن النادي قد تخلي عنه و لم يعد يدافع عنه".

وتابعت: "لقد قدم بيل أداء جيد في الأسابيع الأخيرة على الرغم من أنه يلعب غاضب بسبب المعاملة والعلاقة الباردة بينه و بين مدربه ، اللاعب يعلم بأنه يقدم أداء جيد و أنه لا يستحق كل تلك المعاملة القاسية ، فقط يرغب في لعب المزيد من الدقائق لكي يثبت نفسه و للفريق".

واختتمت الصحيفة المدريدية: "استبعاده من مباراة بروج كانت القطرة التي أفاظت الكأس ، و لأول مرة منذ وصوله إلى النادي يرغب الويلزي في المغادرة".