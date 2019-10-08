رياضة | سيبايوس: لم ألعب أو أستمتع بكرة القدم في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيبايوس: لم ألعب أو أستمتع بكرة القدم في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف النجم داني سيبالوس السعادة التي فقدها في ريال مدريد منذ انضمامه لفريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز على سبيل الإعارة.

لم يذهب انتقال الإسباني إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو للتخطيط ، حيث لم يجد أي مكان في الفريق الأول بشكل دائم.

وقال سيبالوس: "كان من الواضح أنني أردت المغادرة لقد نجحت في في ذلك ، والآن أنا حيث أريد أن أكون وأنا سعيد للغاية".

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وأضاف: "كانت فكرتي هي الرحيل واللعب والاستمتاع بكرة القدم في العامين الماضيين لم أفعل ذلك يمكن أن يلعب سيبالوس إلى جانب سيرجيو بوسكيتس لإسبانيا خلال هذه الجولة من اللاعبين الدوليين ، وهو ما سيسعده بالقيام به".

وتابع: "أحب اللعب مع بوسكيتس إنه يقيس وقت وسرعة اللعبة بشكل جيد للغاية إنه مرجع للشباب، ومع الألعاب الأولمبية القادمة الصيف المقبل ، يمكن للاعب خط الوسط في آرسنال أن يلعب في طوكيو وكذلك في البطولات الأوروبية.

واختتم حديثه: "يمكنني اللعب في اليورو والأولمبياد سيكون حلما بالنسبة لي أن أكون في طوكيو".