رياضة | عاجل.. عضو اتحاد الكرة السابق يكشف النقاب عن قرار الكاف بشأن أزمة لقاء الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عضو اتحاد الكرة السابق يكشف النقاب عن قرار الكاف بشأن أزمة لقاء الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي سيف زاهر عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق عن قرار الكاف بشأن مباراة الزمالك وجينرايسون فوت السنغالي في إطار منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال زاهر في تصريحات إذاعية على الراديو، إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم استقر على إعادة مباراة الزمالك وجينرايسون فوت وعدم صعود فريق على حساب الآخر.

وكان الكاف قد أعلن تأجيل مباراة الزمالك وجينرايسون فوت 24 ساعة ونقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، مما جعل الفريق السنغالي لم يذهب إلى المباراة بداعي أن الكاف لم يبلغ الفريق قبل الموعد المحدد في لوائح الاتحاد الأفريقي.

وذهب فريق جينراسيون فوت في موعد المباراة القديم على ملعب بتروسبورت، ولكن في اليوم التالي ذهب الحكام وفريق الزمالك إلى ملعب برج وإعلان الفريق السنغالي منسحبا من اللقاء.