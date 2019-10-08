رياضة | مدير الكرة ببنى سويف.. نرفض تدخل الأندية المنافسة بشئون الفريق ونطالب المدربين بالتركيز فى عملهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير الكرة ببنى سويف.. نرفض تدخل الأندية المنافسة بشئون الفريق ونطالب المدربين بالتركيز فى عملهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى تدريباته اليومية اليوم بملعب النادى ببنى سويف وذلك عقب حصول الفريق على راحة لمدة 24 ساعة.

وفي تصريحات خاصة للفجر الرياضي قال ياسر التونى مدير الكرة ببنى سويف، ليس من حق أى أحد من الأندية المنافسة التدخل أو تناول أى قضايا تتعلق بفريقنا و لن نسمح بذلك وأتعجب من قيام مدير فنى لفريق منافس فى المجموعة بالتعليق على الفريق الخاص بنا، و توجيه النقد والتدخل فى أمور فنية، وذلك بدلا من التركيز فى عمله محاولا التوصل لأسباب عدم نجاح تجاربه السابقة ومعالجتها.

وأضاف قائلا مجلس إدارة نادى بنى سويف برئاسة المحاسب على سليم، يحترم و يقدر كل إدارات الأندية المنافسة لنا فى المجموعة و تربطنا علاقات يسودها كل الود و الإحترام و نعلم أن هذه تصرفات فردية من عناصر بالجهاز الفنى خارجة عن سيطرة مجلس إدارة النادى المنافس ومن المستحيل أن يقوم أى فرد من أفراد المنظومة الكروية بنادى بنى سويف حاليا بالقيام بمثل هذه التصرفات الغير مسئولة التى قد تتسبب فى إفتعال الفتن و الأزمات و التى دائماً يكون سببها عناصر يرتبط إسمها بالأزمات و الفتن فى ملاعب المجموعة، لأن أى فرد ينتمى حالياً لمنظومة الكرة بنادى بنى سويف يحترم إسم نادى بنى سويف و مجلس إدارته.

وأختتم حديثه قائلا نتمنى من مجالس إدارات أندية المجموعة محاولة إظهار قليل من الإحترام الذى نبادلهم به ومحاولة السيطرة على الأمور قبل فوات الأوان بدلاً من الإنزلاق فى مستنقع الأزمات و الفتن التى لا تليق بأعرق أندية الصعيد.