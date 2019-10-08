رياضة | عاجل.. اعتزال محمد إيهاب بطل رفع الأثقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اعتزال محمد إيهاب بطل رفع الأثقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب بإعلان اعتزاله بعد أزمات المنشطات وقرار الايقاف للاتحاد، وتسببت فى إيقاف مصر عن المشاركات الدولية.

وعلق إيهاب: "لم يعد هناك رفع أثقال فى مصر ما الذى يستدعى أن أستكمل مشوارى".

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كان الحكم الدولى لرفع الأثقال على مرزوق أعلن عن ثبوت 5 عينات منشطات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية، التى اختتمت مؤخرا بالمغرب.

وقال مرزوق إنه قدم مسبقا شكاوى كثيرة لوزارة الرياضة ضد محمد موسى الديب المدرب الحالى للمنتخب الوطني لرفع الأثقال بسبب إيقافه مسبقا بسبب المنشطات.

وأضاف علي أنه لم يتم الإعلان عن باقى العينات الأخرى للاعبين، مشيرا إلى أنه من المحتمل ظهور عينات أخرى جديدة .

وأكمل الحكم الدولى للأثقال أن العينات الجديدة ستصعب الأمر على الاتحاد المصرى الذى تعرض للإيقاف مؤخرا بسبب العينات الإيجابية الـ7 التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016، قبل أن يمهل الاتحاد الدولى مصر 3 أسابيع للتقدم بملف استئناف لتقديم أدلة مقنعة من أجل رفع الإيقاف والاكتفاء بالرغامة فقط.