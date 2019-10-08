رياضة | مدرب الجزائر يؤكد قناعته باختيار صلاح بجائزة الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الجزائر يؤكد قناعته باختيار صلاح بجائزة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الجزائري جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، عن تداعيات تصويته لصالح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال بلماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم استعدادا لمباراتي الكونغو الديمقراطية وكولومبيا وديا، إن اختياره للمصري صلاح، جاء عن قناعة تامة.

وأضاف بلماضي، "لقد منحت صوتي لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم عن قناعة، لن أفصح عن الأسباب ولكنني متأكد من أن اختياري كان صائبا".

وتابع: " أتمنى أن يفوز رياض محرز لاعب مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، لقد قدم الكثير مع فريقه وبالإضافة للمساهمة في تتويج منتخب بلادنا بكأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019".

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واختتم بلماضي، " سيكون هناك منافسة شرسة مع رياض محرز للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي خاصة من السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول، بعدما ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا".

وكان صلاح، حل بالمركز الرابع في جائزة أفضل لاعب بالعالم بعد كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بالجائزة والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الترتيب.

ويستعد المنتخب الجزائري، للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، والمتوج بلقبها النسخة الماضية على حساب السنغال، بالبطولة التي أقيمت بالقاهرة يونيو الماضي.