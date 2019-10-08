رياضة | تعديل موعد مباراتي الإسماعيلى مع الحدود وطنطا في الدوري بسبب البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديل موعد مباراتي الإسماعيلى مع الحدود وطنطا في الدوري بسبب البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى :

الأربعاء 16 أكتوبر الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس مقدم بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 أكتوبر.

السبت 19 أكتوبر الإسماعيلى مع الحدود فى الأسبوع الرابع بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18أكتوبر.

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وذلك على ضوء تحديد مواعيد دور ال 16 للبطولة العربية التي أعلنها مؤخرا الاتحاد العربي لكرة القدم :

وأسفرت قرعة البطولة العربية عن مواجهة نادى الإسماعيلي لنادى الجزيرة الإماراتى، وأعلن نادي الجزيرة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، عن موعد المباراتان أمام الدراويش.

وكتب النادى الإماراتى :"اتفق الناديان الشقيقان على إقامة مباراة الذهاب يوم الاربعاء 23 اكتوبر في الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على أن يقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء 26 نوفمبر في الساعة السادسة مساء بتوقيت ابوظبي".