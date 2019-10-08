رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم لاعبو الأهلي مع "فايلر" في 6 مباريات؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم لاعبو الأهلي مع "فايلر" في 6 مباريات؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، إعادة بريق عدد من لاعبي الفريق الأحمر خلال المباريات القليلة التي قاد فيها الفريق، بعد توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للأورواجوياني مارتن لاسارتي والذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز.

السويسري "فايلر" قاد الفريق في 6 مباريات بمختلف البطولات حقق فيها الانتصار جميعًا، حيث تغلب على فريق كانو سبورت الغيني بنتيجة 2-0، 4-0 ذهابًا وإيابًا على الترتيب ف دور الـ 32 الإفريقي، بينما فاز على الزمالك 3-2 في كأس السوبر المصري، وفاز في 3 مباريات بالدوري على سموحة 1-0، والانتاج الحربي 4-0، وأسوان 5-1.

واستخدم رينيه فايلر خلال مبارياته مع الأهلي 23 لاعبًا، أكثرهم مشاركة الثنائي محمد الشناوي وعمرو السولية، حيث شارك في المباريات الستة مع المدرب السويسري، بينما الأكثر تهديفًا، النيجيري جونيور أجايي وسجل 5 أهداف، والأكثر صناعة أهداف محمد مجدي "أفشة" صنع 4 أهداف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه نجوم الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر:-

1- محمد الشناوي: 6 مباريات – 3 مباريات "كلين شيت" – استقبل 3 أهداف

2- عمرو السولية: 6 مباريات – لم يسجل أو يصنع أهداف

3- علي معلول: 5 مباريات – صنع هدفين – لم يسجل أهداف

4- حمدي فتحي: 5 مباريات – سجل هدف – لم يصنع أهداف

5- أيمن أشرف: 5 مباريات – لم يسجل أو يصنع أهداف

6- رمضان صبحي: 5 مباريات – سجل 3 أهداف – صنع هدفين

7- محمد مجدي أفشه: 5 مباريات – صنع 4 أهداف – سجل هدف

8- جونيور أجايي: 5 مباريات – سجل 5 أهداف – لم يصنع أهداف

9- حسين الشحات: 5 مباريات – سجل 4 أهداف – صنع هدفين

10- وليد سليمان: 5 مباريات – سجل هدفين

11- أحمد فتحي: 4 مباريات – صنع هدفين

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12- محمد هاني: 4 مباريات – لم يسجل أو يصنع أهداف

13- رامي ربيعة: 3 مباريات – لم يسجل أو يصنع أهداف

14- مروان محسن: 3 مباريات – صنع هدف وحيد

15- أحمد الشيخ: مباراتين – صنع هدف وحيد

16- محمود متولي: مباراتين – لم يسجل أو يصنع أهداف

17- أليو ديانج: مباراة وحيدة – سجل هدف

18- جيرالدو: مباراة وحيدة لم يسجل أو يصنع

19- محمود وحيد: مباراة وحيدة – صنع هدف

20- ياسر إبراهيم: 3 مباريات – لم يسجل أو يصنع

21- صلاح محسن: 3 مباريات – هدفين

22- حسام عاشور: مباراتين – لم يسجل أو يصنع أهداف

23- وليد أزارو: 3 مباريات – لم يسجل أو يصنع

ولم يشارك علي لطفي وشريف إكرامي وعمار حمدي وحسين السيد وصالح جمعة وسعد سمير، ومحمد محمود وكريم نيدفيد في أي مباراة مع الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر حتي الآن.

هدافين الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر

يعد النيجيري جونيور أجايي هداف الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر حيث سجل 5 أهداف في 5 مباريات لعبها تحت قيادة المدرب السويسري بمعدل هدف في كل مباراة.

أما ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف تحت قيادة "فايلر" هو حسين الشحات وسجل 4 أهداف في 4 مباريات، وصنع هدفين، بينما سجل رمضان صبحي 3 أهداف وصنع هدفين في 5 مباريات مع المدرب السويسري، وسجل وليد سليمان هدفين في 5 مباريات، وسجل صلاح محسن هدفين في 3 مباريات.