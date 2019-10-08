رياضة | إيتو يوجه صدمة قوية لـ جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيتو يوجه صدمة قوية لـ جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليس لدى صاموئيل إيتو شكوك حول قدرة بيب جوارديولا كمدرب ، لكن امتداحه لمدرب السيتي لم يمتد إلى أبعد من قدرته المهنية.

عمل بيب وإيتو معاً في برشلونة قبل انتقاله إلى إنتر ميلان ، لكن الكاميروني أوضح أنه يفهم جوارديولا أفضل من أي شخص آخر كان يعمل معه.

وتابع: "أنا أحبه كمدرب ، لكن ليس كشخص. لقد تعلمت أن ألعب كرة القدم معه. إنه يفسر الأمور بشكل أفضل من أي شخص آخر".

وأكمل: "إنه الأفضل ، لكنه بالطبع يخسر المباريات عمل إيتو أيضًا مع جوزيه مورينيو أثناء اللعب مع إنتر وتحدث المهاجم السابق عن إدارة البرتغالي له".

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وأضاف إيتو: "لقد تركني شهرًا على مقاعد البدلاء لمدة شهر وجعلني أستحم في الوقت المحتسب بدل الضائع وكان يرأسني في رأسه ليجعلني لاعبه الخاص. تحدثت معه في مكتبه كان ما أراده مني هو العودة إلى مستواي الأفضل. "لقد فعلت. فزنا بكل شيء.

وأكد: "كان لدينا فريق من أحد عشر محاربًا ، وفزنا بشكل مختلف لا يمكن استجواب تأثير لويس أراغونيس على كرة القدم الإسبانية وكان إيتو قد امتدح مدح مدرب أسبانيا السابق فقط".

وأردف: "لو اضطررت للبقاء مع مدرب واحد لكان لويس أراغونيس. لقد غير حياتي تحدثنا في مكتبه في مايوركا وغيرت حياتي كلاعب".

واختتم ايتو: "اتصل بي وقال" صموئيل ، لقد فعلت كل شيء مع مايوركا ولكن الآن حان الوقت للذهاب إلى ناد كبير ، حيث مستواك بالفعل لقد رأى الأشياء بطريقة لم أفعلها لقد كان فريدًا من نوعه ويعرف أنه يلعب بالشخصية إذا أصبحت مدربًا ، فسيكون شرفًا كبيرًا أن أشبهه ".