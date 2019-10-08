رياضة | ميسي يجبر برشلونة على التعاقد مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يجبر برشلونة على التعاقد مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية اليوم مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة المقبلة لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة "دون بالون" ذكرت في تقرير لها أن إدارة برشلونة بدأت بالفعل التخطيط لما بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني، ولذلك وضعت الأسماء التي ستتعاقد معها في الفترة القادمة ومن أبرزها النجم المصري محمد صلاح.

وتابعت الصحيفة أن محمد صلاح المتوج مع الريدز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لا يرغب في اللعب لريال مدريد ويأمل في الانتقال إلى برشلونة ولكن هذا سيكون في وجود أمرين.

الأمر الأول الذي يجبر برشلونة على التعاقد مع صلاح هو رحيل ميسي في نهاية الموسم الحالي، بالإضافة إلى اتفاق بين المسئولين في الناديين، وهو الأمر الذي سيتضح خلال الفترة المقبلة.