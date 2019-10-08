رياضة | في ذكرى التأهل للمونديال.. مدرب المنتخب السابق يكشف لـ"الخليج 365" سر حديثه مع صلاح قبل هدف الحسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى التأهل للمونديال.. مدرب المنتخب السابق يكشف لـ"الخليج 365" سر حديثه مع صلاح قبل هدف الحسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مثل هذا اليوم الثامن من أكتوبر 2017 إستطاع منتخب مصر تحقيق إنجاز كبير غاب عن الكرة المصرية لسنوات طويلة وتحديداً 27 عام وهو الصعود لبطولة كأس العالم 2018 والتى أقيمت في روسيا، بعد الفوز علي منتخب الكونغو بنتيجة هدفين لهدف في اللقاء الذى أقيم علي ملعب برج العرب بالأسكندرية بحضور 70 ألف متفرج، في يوم شهد احتفالات كبري من المصريين بعد تحقيق الحلم الغائب.

حرص "الخليج 365 الرياضي" على التحدث مع محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق وعضو الجهاز الفنى للمنتخب الوطني الأول الذى كان يقوده المدير الفنى الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن ذلك اليوم بالنسبة له وعن كشف الأسرار التى سبقت اللقاء.

وقال فايز لـ"الخليج 365 الرياضي" :" بالطبع يوم لا ينسي وذكري جميلة بالنسبة لنا جميعاً، ولكن بالطبع إذا تحدثت عن سيناريو المباراة الأغرب بالنسبة للناس بعدما أحرز منتخب الكونغو هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق، كنا نعمل حساب ذلك بل قمنا قبل اللقاء بالحديث مع اللاعبين في سيناريو أسوأ وهو أن يتقدم منتخب الكونغو بهدف وليس هدف التعادل، قمنا بتحضير اللاعبين لذلك، وكنا ندرس منتخب الكونغو جيداً ونعلم أن لديهم لاعبين يتمتعوا بالسرعه وحذرنا وقتها من ذلك ".

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وأضاف :" بالطبع عامل الجمهور كان مؤثرا وكانت صدمة للجميع وقت تسجيل هدف التعادل للكونغو ولكن عندما جائت ركلة الجزاء كان الجميع في حالة فرحة عارمة وأشعر دائماً أن ذلك السيناريو من الله حتي أن تكون الفرحة لها مذاق وطعم خاص".

وعن الحوار الذى ذار بينه وبين نجم المنتخب محمد صلاح والذى سجل وقتها هدفي المنتخب من بينهما الهدف القاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 95، قال :" كنت أشعر أن هناك ركلة جزاء سيتم إحتسابها خلال المباراة بعد دراسة المنافس الذى يقوم بإرتكاب أخطاء علي المستوي الدفاعي، وكنت أتوقع ذلك، وبالفعل قلت لصلاح ذلك وقام محمد صلاح بلعب 3 ركلات جزاء في التدريب الذى سبق المباراة ولكن كان للحضري رأي أخر وقام بالتصدى للثلاث ركلات مما جعلنى أتحدث مع صلاح وقلت له غداً ستأتي لك ركلة جزاء وستكون سبب في الفوز والحمدلله قد كان ".

وعن الجماهير، قال فايز :" منظر الجماهير في اللقاء كان رائعا، لا ينسي، وبالفعل كنا نحاول أن نتحدث مع اللاعبين قبل اللقاء عن ما يشاهدونه من وجود جماهير كثيري لرفع الضغط عنهم، ولكن المباراة كانت حلم كبير للجميع لذلك كانت صعبة جداً ".