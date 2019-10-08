رياضة | 24 لاعبا في قائمة الجزيرة المطروحي للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 24 لاعبا في قائمة الجزيرة المطروحي للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة المطروحي على قيد 24 لاعبا في قائمته، استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثالث، والمقرر له السبت المقبل 12 أكتوبر.

وشهدت القائمة الأولى للغزل تواجد 8 لاعبين وهم : أحمد خير، ومحمد نور، وإسماعيل بدر، وحسام خليل، ومحمد بدر، وسعد ماردونا، وجبريل لاوال، وأحمد سمير.

وتعاقد الفريق المطروحي مع 16 لاعب دفعة واحدة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية وهم: اسلام محفوظ " حارس مرمي"، و محمود السيد "حارس مرمي"، وأحمد جمال ، و حسام جمال، وأحمد على، ومحمود عثمان، وعبده شحاتة، ومصطفى رجب، وأحمد خليفة، ومحروس رضا، ومحمد السيسي، وأحمد كشري، ورمضان عيد، وعلى ابوطالب، و أحمد كالوشا، وشهاب شفيق.

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ويلعب فريق الجزيرة المطروحي في المجموعة الرابعة عشر للقسم الثالث والتي تضم فرق : مركز شباب الحمام، والحرية، ومطروح، وبرج العرب، وشباب الضبعة، والهلال، والشرطة، والمصري السلومي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الجزيرة للشرطة في أولي الجولات، ويلاقي في الجولة الثانية فريق برج العرب، وفي الجولة الثالثة يواجهة فريق الحرية ، وفي الجولة الرابعة باي، ويلاقي في الجولة الخامسة فريق المصري السلومي، وفي الجولة السادسة يواجهة شباب الضبعة، ويلاقي في سابع الجولات فريق مركز شباب الحمام ، ويلاقي في الجولة الثامنة فريق الهلال، ويختتم مبارياتة بملاقاة مطروح في تاسع الجولات.

وفي إطار قرعة مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر موسم 2020/2019 يواجهة فريق الجزيرة فريق الهلال في الدور التمهيدي الأول.

وكان مجلس الإدارة قد أعلن عن الجهاز الفني للفريق والذي يضم : إبراهيم صلاح مشرف عام، عليوة ذاكي مديرا للكرة، ومحمد سليمان مدير فني، وعنتر عطية مدرب عام، وروما مدرب حراس المرمي، و محمود رأفت إداري، ومحمد شريف أخصائي.