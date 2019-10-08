شكرا لقرائتكم خبر عن الرباع محمد إيهاب يعلن اعتزاله: عودتي مرهونة بالمشاركة في الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الرباع المصري العالمي محمد إيهاب اعتزاله لعبة رقع الأثقال، وذلك بعد الكشف مؤخرًا عن وجود حالات إيجابية جديدة لخمس 5 لاعبين فيما تناول المنشطات، ما يعقد أزمة إيقاف الاتحاد المصري للعبة، ويقضي على إمكانية المشاركة في الأولمبياد المقبلة.

وقال «إيهاب»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «قرار اعتزالي نهائي، نحن في أزمة حقيقية، ومن الصعب إلغاء عقوبة الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال».

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وعن التحدث مع اللجنة الأوليمبية، من أجل الوصول لحل لهذه الأزمة، أكد إيهاب: «القانون واضح وصريح، ثبوت تعاطي 3 لاعبين للمنشطات يعني إيقاف الاتحاد، ونحن ثبت تعاطي 5 لاعبين للمنشطات».

وفيما يخص إعلان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في وقت سابق العمل على إنهاء أزمة الإيقاف قبل اكتشاف الحالات الجديدة، قال «إيهاب»: «هذا عن الوقائع الماضية، لكن الأزمة ازدادت بثبوت تعاطي لاعبين جدد للمنشطات».

وأكد اللاعب: «لتحقيق النجاح في المستقبل لابد من إصلاح أخطاء الماضي، وعدم القيام بها مرة أخرى في الحاضر، لكننا للأسف لم نصلح أي شئ».

وحول إمكانية تراجعه عن قرار الاعتزال، قال اللاعب: «عودتي مرهونة بالمشاركة في الأولمبياد».