كلوب بحدد موعد رحيله من ليفربول

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

منذ توليه مهمة تدريب ليفربول قبل سنوات، استطاع المدرب الألماني يورجن كلوب نسج علاقة قوية مع لاعبيه وجماهير "الريدز"، التي تتغنى باسمه، لاسيما وأنه نجح في إعادة قطار الريدز إلى سكة الانتصارات، فضلاً عن التتويج بالألقاب وكان آخرها كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي العنيد.



ويشتهر كلوب بطريقته المميزة في تحفيز اللاعبين، واستخراج أفضل ما في جعبتهم فوق المستطيل الأخضر، بيد أن المدرب الألماني لا يريد على ما يبدو أن يصبح بإمكان الجميع، معرفة حديثه مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، خصوصاً في فترة ما بين الشوطين.

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وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن كلوب قوله "إذ نشرت قناة ليفربول فيديو لي (وأنا في غرفة تبديل الملابس)، فإنني سأرحل عن النادي".

وأضاف: "هذه هي الحقيقة. وهذا ما يمكن أن أقوله بخصوص هذا الأمر".

وأتى رد فعل كلوب، عقب ظهور فيديو قبل أيام لجيسي مارسش مدرب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وهو يشجع لاعبي فريقه داخل غرفة تبديل الملابس، من أجل تدارك النتيجة أمام ليفربول ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا.