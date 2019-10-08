الثلاثاء 8 أكتوبر 2019
كشف مهاجم برشلونة السابق، صمويل إيتو، عن أنه لم يكن صديقاً لمدربه السابق ومدرب مانشستر يونايتد الحالي، بيب غوارديولا.
وغادر ايتو كامب نو إلى انتر ميلان في مبادلة مع زلاتان إبراهيموفيتش.
لكن إيتو قال لصحيفة "ماركا" الاسبانية: "أنا أحبه كمدرب، لكن ليس كإنسان"، موضحا انه تعلم أن يلعب كرة القدم معه.
وتابع: "إنه يفعل أشياء أفضل من أي شخص آخر، إنه الأفضل، لكنه بالطبع يخسر المباريات أحيانا".
كانت هذه تفاصيل خبر إيتو: لا أحب شخصية جوارديولا على عكس كونه مدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.