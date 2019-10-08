إيتو: لا أحب شخصية جوارديولا على عكس كونه مدرب

الثلاثاء 8 أكتوبر 2019

كشف مهاجم ​برشلونة​ السابق، ​صمويل إيتو​، عن أنه لم يكن صديقاً لمدربه السابق ومدرب ​مانشستر يونايتد​ الحالي، ​بيب غوارديولا​.



وغادر ايتو كامب نو إلى انتر ميلان في مبادلة مع زلاتان إبراهيموفيتش.

لكن إيتو قال لصحيفة "ماركا" الاسبانية: "أنا أحبه كمدرب، لكن ليس كإنسان"، موضحا انه تعلم أن يلعب كرة القدم معه.

وتابع: "إنه يفعل أشياء أفضل من أي شخص آخر، إنه الأفضل، لكنه بالطبع يخسر المباريات أحيانا".