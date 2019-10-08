شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض تعديلات اتحاد الكرة على مواعيد مبارياته بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى التعديلات التى أقرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة على مواعيد مبارياته بالدوري . وقال المنياوى فى تصريحات خاصة : " كيف نلعب ثلاثة مباريات 2 فى الدوري وواحدة فى البطولة العربية خلال سبعة أيام ، ده حرام بجد وهيأثر على نتائجنا فى المسابقتين " ويضيف مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى : " كيف نلعب 3 مباريات فى أسبوع ، ليفربول بكامل نجومه لايستطيع فعلها ، لماذا هذه القرارات الضارة بمستقبل الدراويش ؟" وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى: Advertisements الأربعاء 16 أكتوبر: الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس مقدم بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 اكتوبر. السبت 19 أكتوبر : الإسماعيلى مع الحدود فى الأسبوع الرابع بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 اكتوبر. وأرجعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التعديل بسبب تحديد مواعيد دور الـ 16 للبطولة العربية التى أعلنها مؤخرا الاتحاد العربى لكرة القدم.

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