شكرا لقرائتكم البدرى يلجأ لحيلة جديدة لإخماد فتنة الأهلي والزمالك في المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لحيلة ذكية مع أول تجمع للفراعنة لإخماد فتنة الأهلى والزمالك مبكرا وغلق هذه الصفحة تماما خلال الفترة المقبلة خلال المعسكر الحالى الذى يستعد المنتخب من خلاله لمواجهة بوتسوانا يوم 14 اكتوبر الجارى .

و قام البدرى بتسكين كل اثنين من نفس المركز فى غرفة واحدة لتقليل حدة التوتر بين اللاعبين من جهة وإخماد فتنة لاعبى الأهلى والزمالك من جهة أخرى ، مؤكدا للاعبين فى اجتماعه معهم أن الكل سواسية وأننا فى خدمة المنتخب المصري .

ومن المقرر أن يكون الثنائى محمد الشناوى ومحمد عواد فى غرفة واحدة وأيمن أشرف وعبد الله جمعة فى غرفة وطارق حامد وحمدى فتحى فى غرفة وعمر جابر وأحمد فى غرفة

وقال البدرى فى كلمته للاعبين، نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعا محظوظون بالتواجد فى هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب.

وواصل: "أثق فيكم جمعيا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوحا أمامه، والوصول للمنتخب أمر بالغ الصعوبة، ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخا مع قميص منتخب بلاده".

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وقال: "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها".

وأضاف: "ممكن نموت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح، ويجب أن يكون الكل قريبا من بعضه، وخلال أسبوع واحد يسعى لتقديم شىء جيد، والكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة".