شكرا لقرائتكم تنفيذية الكاف تجتمع لاعتماد نتيجة أزمة الزمالك وجينيراسيون بحضور أبوريدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.
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