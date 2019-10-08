شكرا لقرائتكم تنفيذية الكاف تجتمع لاعتماد نتيجة أزمة الزمالك وجينيراسيون بحضور أبوريدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اجتماعا اليوم لاعتماد قرار لجنة المسابقات الخاص بمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي.

وتواجد هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية بالكاف فى مقر الاتحاد لحضور اجتماع اليوم واعتماد القرار الذى سيصدر من لجنة المسابقات.

وبدأ اجتماع لجنة المسابقات صباح اليوم بمقر الكاف بالقاهرة ولم ينته حتى الآن لحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون بعدما رفض الفريق السنغالي خوض مباراة الإياب بعد تأجيلها لمدة ٢٤ ساعة ونقلها من القاهرة للإسكندرية بعدما حسم مباراة الذهاب على ملعبه بنتيجة ٢/١.

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ومن المقرر أن تسحب غدا قرعة دور المجموعات بأحد فنادق القاهرة بمشاركة ١٦ فريقا على رأسهم الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي المتواجدين في التصنيف الأول.