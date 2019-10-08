شكرا لقرائتكم ميتشو يشرح أخطاء لاعبى الزمالك بالفيديو قبل مواجهة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يجهز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، لقطات مسجلة من الأخطاء التى وقع فيها لاعبى فريقه خلال المواجهات الماضية بالدورى، وأخرها مباراة إف سى مصر التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويرغب ميتشو فى عرض الأخطاء التى وقع فيها لاعبيه من أجل العمل على تصحيحها وتفاديها فى المواجهات المقبلة، لاسيما وأن الزمالك يستعد فى الوقت الحالى لمواجهة الأهلى يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى.

ورفض الخواجة الصربى مد أجازة الفريق، ليكتفى بمنحهم راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط عقب التعادل المخيب أمام إف سى مصر، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة.

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