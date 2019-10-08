ميتشو يشرح أخطاء لاعبى الزمالك بالفيديو قبل مواجهة الأهلي...

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جدة - عمرو شويل
موعد مباراة الأهلي والزمالك
ورفض الخواجة الصربى مد أجازة الفريق، ليكتفى بمنحهم راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط عقب التعادل المخيب أمام إف سى مصر، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة.
قرار الكاف بخصوص الزمالك
يترقب مسئولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن موقف الفريق الأبيض من لقاء جينيراسيون فوت السنغالي، من المنتظر أن يصدر الكاف قراره النهائي بشأن صعود الزمالك لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا من عدمه، بعدما طالب الأبيض بذلك لعدم حضور الفريق السنغالي لملعب برج العرب يوم الأحد قبل الماضي، في الموعد المحدد لمواجهة العودة فى دور الـ32 في البطولة الأفريقية بعدما تمسك الفريق السنغالي بإنه لم يتم إخطاره في الموعد القانوني بتأجيل اللقاء.
وتجتمع اليوم لجنة مسابقات الاندية بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة للفصل فى أزمة مباراة نادي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى.
ويأتى اجتماع لجنة المسابقات بالكاف اليوم للفصل فى تلك الأزمة خاصة إن قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا ستقام غدا الأربعاء وكذلك قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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