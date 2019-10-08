شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يؤكد مغادرة اللاعبين معسكر منتخب رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتسبب هذا الأمر فى إعلان البطل الأوليمبى محمد إيهاب إعتزاله وسط إنهيار لطموحات حصد ميدالية جديدة فى أولمبياد طوكيو 2020 .
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