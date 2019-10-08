شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يؤكد مغادرة اللاعبين معسكر منتخب رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إيهاب لاعب المنتخب المصرى لرفع الأثقال الذى أعلن إعتزاله منذ قليل، عن مغادرة اللاعبين لمعسكر المنتخب اليوم بعد تأزم موقف الإتحاد المصرى فى ظل ثبوت عينات إيجابية جديدة .

و ثبت 5 عينات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الاثقال بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب ، مما سيعرض الإتحاد المصرى إلى توقيع غرامة مالية جديدة و إيقاف دولى جديد .

تعرض الاتحاد المصرى للأثقال للإيقاف مؤخرا بسبب العينات الإيجابية الـ7 التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016، قبل أن يمهل الاتحاد الدولى مصر 3 أسابيع للتقدم بملف استئناف لتقديم أدلة مقنعة من أجل الاكتفاء بالرغامة ورفع الإيقاف.

وتسبب هذا الأمر فى إعلان البطل الأوليمبى محمد إيهاب إعتزاله وسط إنهيار لطموحات حصد ميدالية جديدة فى أولمبياد طوكيو 2020 .