أنباء عن قرار «الكاف» بإعادة مباراة الزمالك وجينراسيون في دوري أبطال إفريقيا

الموجز

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هو إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الإعلامي سيف زاهر، في نبأ تداولته وسائل إعلامية عديدة، أن القرار الذي اتخذه الكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون، في الدور المؤهل لدور المجموعات ببطولة إفريقيا، هو إعادة المباراة.

وكانت مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي قد شهدت أزمة كبيرة، بسبب تغيير مكان الملعب من بتروسبورت إلى ملعب برج العرب، وهو ما رفضه الفريق السنغالى الذى تواجد فى ملعب بتروسبورت ولم تقام المباراة، وتدخل الاتحاد الأفريقى الذى درس الأمر من كل جوانبه خلال الأيام الماضية وأصدر قراراه اليوم الثلاثاء.

وكان الموقع الرسمي لنادي جينيراسيون فوت السنغالي قد نشر بياناً رسمياً أدان فيه تصريحات رئيس نادي الزمالك تجاه الفريق، وأيضا فاطمة سامورا، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرف على الاتحاد الأفريقي حاليا.

واستعان النادي بفيديو مترجم لتصريحات رئيس الزمالك خلال برنامج «الزمالك اليوم»، وهو يتجاوز في حق فاطمة سامورا، وتسألوا كيف لا يتم معاقبته، وهو يهين كل المنظومة الرياضية.

وأضاف الفريق عبر موقعه الرسمي: "رئيس الزمالك هاجم إدارة جيرنراسيون بشكل واضح خلال كل تصريحاته السابقة، وهذا يثبت أنه يشعر بالقلق الواضح، لأنه يعلم أن موقفنا صحيح، وقررنا شكواه في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

Advertisements

وأبدوا استيائهم من اتهامهم بتقاضي أموال لافتعال أزمة مع نادي الزمالك، وعدم خوض المباراة وأنهم مرعوبين من مواجهة الأبيض.

وشن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا على الكاف، في إحدى حلقات برنامج "الزمالك اليوم". كما أبدى تخوفه من أن يتحيز الكاف للنادي السنغالي.

كما أصدر اتحاد الكرة بيانًا أعلن فيه عن كامل الدعم للنادي الزمالك في هذه القضية.

وكشفت الخطابات التي خرجت من "الكاف" في أزمة الزمالك وجينيراسيون، وجود انقسام حاد داخل الاتحاد الإفريقي، بين كبار الموظفين والمسئولين، الأمر الذي قد يكون سببًا في قرار صادم لجماهير الزمالك، بإعادة لقائهم مع جينيراسيون.

وبحسب المستندات المرسلة من "الكاف"، يظهر توقيع أنتوني بافوي السكرتير العام الثاني للكاف، على الخطاب الأول المرسل لنادي الزمالك واتحاد الكرة المصري، بموافقة الاتحاد الإفريقي على تأجيل المباراة، وصحة موقف الزمالك من الأمر، وهو الخطاب الذي يعتمد عليه مسئولو القلعة البيضاء، لضمان احتساب نقاط اللقاء لصالحهم، واعتبار الفريق السنغالي منسحبًا.

وفي الوقت نفسه ظهر أن الخطاب الثاني الذي صدر بعدم اعتماد انسحاب الفريق، وانتظار قرار نهائي من الكاف، موقعًا من السكرتير العام الاول للاتحاد الإفريقي معاذ حجي، وهو الشخص المفوض والمسئول الأول عن أي مراسلات بين الكاف والاتحادات الأهلية، ما يجعل الأمور تنقلب في صالح الفريق السنغالي.