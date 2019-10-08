ميلان في طريقه لإقالة مدربه جامباولو









اسماء السيد - اعلنت تقارير عدة الثلاثاء في ايطاليا بان ميلان في طريقه لاقالة مدربه ماركو جامباولو بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق باشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

ويحتل الفريق المركز الثالث عشر في الدوري المحلي متقدما بفارق 3 نقاط فقط عن اول الهابطين.

واستلم جامباولو (52 عاما) تدريب الفريق خلفا للاعب وسط ميلان السابق جينارو غاتوزو خلال الصيف الماضي لكن الفريق مني باربع هزائم في سبع مباريات حتى الان باشرافه.

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وبحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت ايطاليا" فان مدرب انترميلان السابق لوتشانو سباليتي في طليعة المرشحين لتولي تدريب ميلان بطل ايطاليا 18 مرة.

بيد ان سباليتي لم يتفق مع انترميلان حول التعويضات التي سينالها اثر اقالته من منصبه علما بانه لا يزال مرتبطا بعقد عه حتى 2021 على الرغم من حلول انطونيو كونتي بديلا له.

واذا لم يجد سبالبتي حلال لازمته مع انترميلان، فان ميلان قد يتجه الى ستيفانو بيولي لتولي تدريب ميلان بطل اوروبا 7 مرات والذي توج للمرة الاخيرة بطلا لايطاليا عام 2011.

ومن المرشحين ايضا مدرب روما السابق الفرنسي رودي غارسيا.