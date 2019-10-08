الإسماعيلى لـ"اتحاد الكرة": كيف نلعب 3 مباريات ببطولتين فى 7 أيام؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى التعديلات التى أقرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة على مواعيد مبارياته بالدورى. وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كيف نلعب ثلاث مباريات 2 فى الدورى وواحدة فى البطولة العربية خلال سبعة أيام، ده حرام بجد وهيأثر على نتائجنا فى المسابقتين". ويضيف مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى "كيف نلعب 3 مباريات فى أسبوع، ليفربول بكامل نجومه لا يستطيع فعلها، لماذا هذه القرارات الضارة بمستقبل الدراويش؟". Advertisements وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى: الأربعاء 16 أكتوبر: الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس مقدم بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 اكتوبر. السبت 19 أكتوبر: الإسماعيلى مع الحدود فى الأسبوع الرابع بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 اكتوبر. وأرجعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التعديل بسبب تحديد مواعيد دور الـ16 للبطولة العربية التى أعلنها مؤخرا الاتحاد العربى لكرة القدم.

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