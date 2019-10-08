أحمد عدلى يطير إلى إنجلترا للمشاركة فى بطولة جراند سويس للشطرنج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير أحمد عدلى لاعب وادى دجلة للشطرنج إلى إنجلترا للمشاركة فى بطولة جراند سويس، التى ستقام فى الفترة من 10 إلى 21 أكتوبر الجارى. وتشهد البطولة مشاركة أقوى 160 لاعبا على مستوى العالم. Advertisements كان أحمد عدلى قد حصد 3 ميداليات من أصل ثمانية حققها فراعنة الشطرنج فى دورة الألعاب الأفريقية الماضية التى أقيمت بالمغرب، جاءت بواقع ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية. كما نجح البطل المصرى فى التتويج بـ5 ميداليات عالمية، 21 ميدالية أفريقية، و124 ميدالية دولية، خلال الموسم الماضى فقط، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات ذهبية خلال المشاركات الأفريقية فى الموسم الجارى.

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