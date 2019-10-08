شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب وراء اعتزال محمد إيهاب أمل مصر فى طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة قوية شهدها الوسط الرياضى، اليوم، بعد إعلان محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال اعتزاله فى ظل المهازل التى طالت اتحاد اللعبة فى ظل ثبوت عينات منشطات والإيقاف الدولى.

ويرصد الخليج 365 أسباب إعلان البطل الأولمبى قرار اعتزاله فى التقرير التالى :

يعد الإيقاف الدولى الذى يشهده الاتحاد المصرى نحرمانه المشاركة فى بطولة العالم الأخيرة بتايلاند أهم الأسباب التى دفعت اللاعب إلى الاعتزال، خاصة أنه المتضرر الأكبر من القرار، حيث إن هذا القرار بسبب ثبوت عينات إيجابية فى بطولة أفريقيا 2016.

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كما أن انهيار الطموح الأولمبى فى حصد ميدالية ذهبية فى طوكيو 2020 سبب اتخاذ البطل الأولمبى قرار الاعتزال، خاصة أن المشاركة فى الأولمبياد أصبحت على حافة الهاوية.

أصبح الأمر أكثر تعقيدا فى ظل ثبوت 5 عينات جديدة فى دورة الألعاب الأفريقية فى المغرب، مما سبب تأزم موقف الاتحاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، ودفع اللاعب للاعتزال.