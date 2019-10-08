شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع الحدود وطنطا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى: الأربعاء 16 أكتوبر: الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس مقدم بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 اكتوبر. السبت 19 أكتوبر : الإسماعيلى مع الحدود فى الأسبوع الرابع بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 اكتوبر. وأرجعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التعديل بسبب تحديد مواعيد دور الـ 16 للبطولة العربية التى أعلنها مؤخرا الاتحاد العربى لكرة القدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل موعد مباراتى الإسماعيلى مع الحدود وطنطا فى الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.