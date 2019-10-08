شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة ترصد انتظار عاشق الزمالك قرار التأهل أمام بوابات مقر الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسنى مناع عاشق الزمالك تواجد أمام مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ الثامنة صباحا للاطمئنان على موقف الأبيض من الاستمرار فى دورى أبطال أفريقيا من عدمه.

وتجتمع لجنة المسابقات حاليا للبت فى مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى بعد انسحاب الأخير من مباراة إياب دور الـ32 وهو ما دفع اللجنة للاجتماع اليوم لاتخاذ قرارها بشأن هوية المتأهل لم حلة المجموعات قبل سحب القرعة غدا.

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ويعمل مناع 63 عاما، كمدرب لألعاب القوى سابق قبل أن يخرج على المعاش وحرص على قضاء النهار بطوله أمام مقر الكاف للاطمئنان على موقف ناديه، وتحدث معنا عن وجوده اليوم من خلال المقطع التالى.