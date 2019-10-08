شكرا لقرائتكم خبر عن إيروسبورت يبدأ أولى المنافسات الرسمية فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بنادى إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدنى، أولى المواجهات الرسمية، الثلاثاء المقبل، أمام فريق القومى، على ملعب نادى مياة القاهرة، ضمن منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة لمسابقة كأس مصر.

ويقود فريق إيروسبورت هشام يكن، نجم المنتخب الوطنى السابق، وحسين محيى الدين مدير الكرة، وحسين السيد وعمرو وحيد وعمرو عبد المنعم مدربين، ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى.

وأعرب هشام يكن، عن تفاؤله بإنطلاقة إيروسبورت الأولى وتحقيق الإنجازات التى تليق بكيان إيروسبورت، بدعم من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أركان حرب نبيل سلامة، وإعداد فريق قوي من لاعبين مميزين وجهاز معاون على أعلى مستوى، ليكونوا قادرين على رفع اسم وزارة الطيران المدنى.

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وأكد هشام يكن أنه جاء وقت جنى ثمار المجهودات التى بذلت فى الفترة الأخيرة لإعداد فريق جديد يظهر لأول مرة فى موسم 2019-2020، وحرص على توجيه الشكر إلى الإدارة فى تذليل كل العقبات التى تواجه الفريق.

وأكد الدكتور زكريا محيى الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة، على الثقة الكبيرة فى فريقه، خاصةً بعد التعاقد مع مدرب كبير بحجم هشام يكن، والذى اختار مجموعة اللاعبين المميزين من ضمن أسماء عديدة، بجانب جهازه المعاون.

وأشار محيى الدين إلى أن كل طلبات فريق الكرة بنادى إيروسبورت أوامر، فى ظل السياسية المتبعة من قبل الإدارة بالوصول من الدرجة الرابعة إلى الممتاز خلال الثلاث مواسم المقبلة، وتحقيق مركز جيد فى أولى مشاركة ببطولة كأس مصر فى نسختها الحالية.