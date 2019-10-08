شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يجهز أخطاء الزمالك لعرضها على اللاعبين قبل الاستعداد للقمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو لقطات مسجلة من الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال المواجهات الماضية بالدورى، وآخرها مباراة إف سى مصر التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
ويرغب ميتشو فى عرض الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه من أجل العمل على تصحيحها وتفاديها فى المواجهات المقبلة، لاسيما أن الزمالك يستعد فى الوقت الحالى لمواجهة الأهلى يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى.
ورفض الخواجة الصربى مد إجازة الفريق ليكتفى بمنحهم راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط عقب التعادل المخيب أمام إف سى مصر، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتشو يجهز أخطاء الزمالك لعرضها على اللاعبين قبل الاستعداد للقمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.