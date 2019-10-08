شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يجهز أخطاء الزمالك لعرضها على اللاعبين قبل الاستعداد للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو لقطات مسجلة من الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال المواجهات الماضية بالدورى، وآخرها مباراة إف سى مصر التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويرغب ميتشو فى عرض الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه من أجل العمل على تصحيحها وتفاديها فى المواجهات المقبلة، لاسيما أن الزمالك يستعد فى الوقت الحالى لمواجهة الأهلى يوم السبت الموافق 19 من الشهر الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى.

ورفض الخواجة الصربى مد إجازة الفريق ليكتفى بمنحهم راحة سلبية لمدة 24 ساعة فقط عقب التعادل المخيب أمام إف سى مصر، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية فى الخامسة مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة.