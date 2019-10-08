شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يلاقى القناة ودياً استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على ملاقاة فريق القناة فى الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل استعداداً لمواجهة إنبى.

ويواصل الفريق تدريباته بشكل يومى فى الخامسة عصراً استعداداً لمواجهة الفريق البترولى، المقرر لها الخميس 17 أكتوبر الجارى فى الخامسة والنصف عصراً على استاد بتروسبورت.

وافتتح الإنتاج الحربى مشواره بالدورى بالفوز على نادى مصر بثلاثية ثم خسر من الأهلى برباعية ثم خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من إنبى بالإضافة لاستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً واحداً بنية الإعارة.