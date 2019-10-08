شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد أزمات رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد إيهاب البطل الأولمبى فى رفع الأثقال اعتزاله اللعبة بعد أزمات المنشطات التى طالت الاتحاد، وتسببت فى إيقاف مصر عن المشاركات الدولية.

ومن جانبه قال إيهاب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، لم يعد هناك رفع أثقال فى مصر ما الذى يستدعى أن أستكمل مشوارى.

كان الحكم الدولى لرفع الأثقال على مرزوق أعلن عن ثبوت 5 عينات منشطات إيجابية جديدة فى منتخب رفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية، التى اختتمت مؤخرا بالمغرب.

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وقال مرزوق إنه قدم مسبقا شكاوى عديدة لوزارة الرياضة ضد المدرب الحالى للمنتخب محمد موسى الديب بسبب إيقافه مسبقا بسبب أزمة المنشطات.

وتابع مرزوق قائلا أنه لم يتم الإعلان عن باقى العينات الأخرى للاعبين، مشيرا إلى أنه من المحتمل ظهور عينات أخرى جديدة أيضا.

وأشار الحكم الدولى للأثقال إلى أن العينات الجديدة ستصعب الأمر على الاتحاد المصرى الذى تعرض للإيقاف مؤخرا بسبب العينات الإيجابية الـ7 التى ظهرت فى بطولة أفريقيا 2016، قبل أن يمهل الاتحاد الدولى مصر 3 أسابيع للتقدم بملف استئناف لتقديم أدلة مقنعة من أجل الاكتفاء بالرغامة ورفع الإيقاف.