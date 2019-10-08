شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من حسام البدرى لعزل لاعبى المنتخب عن نزلاء الفندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى تخصيص 3 قاعات فى فندق الإقامة للاعبين لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة، على مدار اليوم بنفس الدور الذى يقيم به الفريق بالفندق.

وفضل البدرى عزل اللاعبين تماما عن الأجواء المحيطة فى الفندق وكذلك النزلاء، حفاظا على التركيز الكامل للاعبين فى المعسكر وعدم تأثرهم بأى أمور جانبية، بحيث يتناول اللاعبون المشروبات والوجبات الخفيفة فى نفس الدور الذى يقيم به الفريق.

وعقد حسام البدرى جلسة مع لاعبى الفريق بعد انضمامهم للمعسكر المقام حاليا بأحد الفنادق فى إطار الأجندة الدولية واستعدادا لخوض مباراة ودية دولية أمام بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى على استاد القاهرة الدولى.

وقال البدرى فى كلمته للاعبين، نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعا محظوظون بالتواجد فى هذا المكان فاسم مصر كبير والجميع عليه مسئولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب.

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وواصل: "أثق فيكم جمعيا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوحا أمامه، والوصول للمنتخب أمر بالغ الصعوبة، ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخا مع قميص منتخب بلاده".

وقال: "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلا والمسئولية كبيرة على الجميع والأسرة يجب الحفاظ عليها".

وأضاف: "ممكن نموت نفسنا لتحقيق أهداف المنتخب الواضحة للجميع ونحتاج لتركيز وجهد كبيرين وشغل أكبر من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح، ويجب أن يكون الكل قريبا من بعضه، وخلال أسبوع واحد يسعى لتقديم شىء جيد، والكل عليه العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بقميص الفراعنة".