شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات ثلج لعلاج مدافع الإسماعيلى قبل مواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى محاولاته المكثفة لتجهيز إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق، الذى يعانى من تمزق بالعضلة الخلفية تعرض لها خلال مباراة المصرى البورسعيدى وغاب على إثرها عن مباراة وادى دجلة.

وحصل اللاعب على راحة حتى يزول الورم ثم عاد للقيام بجلسات الثلج وتناول العقاقير الطبية قبل البدء فى جلسات العلاج الطبيعى، ومن المقرر أن يحتاج اللاعب لأسبوعين على أقصى تقدير من أجل التعافى من تلك الإصابة والعودة مجددا للتدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق.

ويعود فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى لاسئتناف تدريباته فى تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعبه استعداداً لمواجهة حرس الحدود.

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ومنح الصربى ميودراج يستيتش المدير الفنى للنادى الإسماعيلى منح لاعبيه راحة 48 ساعة من التدريبات بعد الفوز على وادى دجلة بهدف دون رد فى الجولة الثالثة للدورى السبت الماضى.

ويستعد الدراويش لمواجهة حرس الحدود فى الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر الجارى على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى.

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد، ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى.