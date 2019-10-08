شكرا لقرائتكم خبر عن تير شتيجن يواصل إطلاق تصريحاته المثيرة تجاه نوير والان مع التفاصيل

واصل الحارس الألماني تيرشتيجن لاعب فريق برشلونة ، إطلاق تصريحاته المثيرة على خلفية أزمته الأخيرة مع مواطنه مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ .

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد تحدث مارك أندريه تير شتيجن عن مباراة منتخب بلاده الودية المقبلة ضد الأرجنتين، حيث سيكون حارس برشلونة حول حامي عرين ألمانيا خلال المباراة .

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وقال شتيجن : "سيكون الضغط مرتفعًا كما هو الحال دائمًا ، ولن يكون لدي ضغط خاص، آمل أن نلعب مباراة جيدة ونحقق الفوز".

وتابع حارس برشلونة : "أنا لا أقاتل مع مانويل نوير، هو يعلم أنه عندما أدليت بهذه التصريحات كانت من أجلي أنا وليست نقدًا له ، لدينا علاقة جيدة و محترفة جدًا ، نحن نتحدث كثيرًا ولكن هذه المسألة لم تكن موضع نقاش بيننا".

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وحول تصريحات رئيس بايرن ميونيخ ، أولي هونيس ، الذي أعلن أن "نوير سيكون دائمًا الأفضل" قال تير شتيجن: "هذا ليس ما يقلقني ، لقد ركزت في الأسابيع الأخيرة على لعب كرة القدم وليس شيئًا يصيبني بالصداع".