شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتي الاسماعيلى مع الحدود وطنطا فى الدورى المصري والان مع التفاصيل

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعديل موعد مباراتى الاسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن الاسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى: سيقام الاربعاء 16 اكتوبر مباراة الاسماعيلى مع طنطا فى الاسبوع الخامس مقدم بدلا من اقامتها يوم الخميس 24 اكتوبر. و يواجه السبت 19 اكتوبر الاسماعيلى مع الحدود فى الاسبوع الرابع بدلا من اقامتها يوم الجمعة 18 اكتوبر. وذلك على ضوء تحديد مواعيد دور ال 16 للبطولة العربية التي أعلنها مؤخرا الاتحاد العربي لكرة القدم.

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