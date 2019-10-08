شكرا لقرائتكم خبر عن إدواردو يقترب من تمديد عقده مع الهلال والان مع التفاصيل

إقترب مسؤلو نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من تمديد عقد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، خلال الفترة المقبلة.

إدواردو سعيد مع الهلال

وتحدث إدواردو لمصادر صحفية برازيلية، وعبر من خلالها عن سعادتة مع الهلال، وأبدى رغبتة في الأستمرار مع الفريق لمواسم أخرى.

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اللاعب البرازيلي يقدم مستويات مميزه

ويقدم إدواردو هذا الموسم مع الهلال مستويات لافتة للغاية، ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات تحديد الفترة الزمنية في العقد الجديد.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

يحتل الهلال المركز الأول من ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب ال 12 نقطة.