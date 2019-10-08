شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل
نجح نادي برشلونة في الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة .
وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن أنطوان جريزمان كان بإمكانة الانضمام إلى ريال مدريد خلال أكثر من مناسبة في السنوات الأخيرة، إلا أنه قرر الانضمام إلى برشلونة، وهو الفشل الذي لم يستوعبه مسؤولو ريال مدريد .
صدمة جريزمان لازالت تطفو داخل أروقة البيرنابيو
قرر جريزمان هذا الصيف أن ينضم إلى العملاق الكتالوني برشلونة، بعدما تم ارتباط اسمه بالانتقال إلى كبير العاصمة الإسبانية مدريد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما لم يحققه جريزمان، وطبقًا للمعلومات التي سربها الصحفي الموثوق فريدريك هيرميل لصحيفة "أفتر فوت" فأنه مازال مسؤولو ريال مدريد في حالة صدمة من فشلهم في ضم المهاجم الفرنسي .
وقال فريدريك هيرميل : " أعتقد أنه كان هناك فرصة حقيقية لتعاقد ريال مدريد مع جريزمان منذ ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن اللاعب مدريدي ،و نعرف جيدًا أنه كان بإمكانه لعب ريال مدريد، أعلم جيدًا أن قادة ريال مدريد وجدوا ذلك مثيرًا للاهتمام ، بل وأكثر من ذلك ، لكن لا يزال هناك الكثير من الأشخاص في ريال مدريد الذين يقولون إنهم كان يجب أن يتعاقدوا مع أوبلاك وجريزمان ".
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