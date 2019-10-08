شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يتسبب في انتكاس مبابي والان مع التفاصيل

تعرض النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لإصابة على مستوى القدم اليسرى، غاب على إثرها عن المشاركة رفقة فريقه باريس سان جيرمان، خلال الفترة الماضية .

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن الحالة الصحية لكيليان مبابي تثير الكثير من التساؤلات، حيث تعتقد حاشية اللاعب وعائلته أنه كان بالإمكان تجنب انتكاس اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

انتكاس مبابي تثير استياء عائلة اللاعب

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وتابع الموقع الفرنسي، أن مبابي يواجه العديد من الصعوبات لكي يعود سريعًا من إصابته، حيث تمكن من اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان ضد بوردو، والتي أقيمت يوم 28 سبتمبر الماضي وأنتهت لصالح نادي العاصمة الفرنسية بهدف نظيف من صناعة مبابي نفسه لزميله البرازيلي نيمار، إلا أنه شعر بانزعاج على مستوى الفخذ الأيسر بعد عدة أيام، ليغيب عن مباراة فريقه ضد أنجيه متأثرًا بإصابته، وهي الانتكاسة التي يرى أقارب كيليان مبابي أنه كان يمكن الوقاية منها عن طريق اعطائه مزيدًا من الوقت للراحة .

ليوناردو أوراجو يتجاهل مبابي بسبب نيمار

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية، في وقت سابق، فإن إصابة مبابي العضلية كان يمكن تجنبها إذا غاب اللاعب عن مواجهة بوردو ومواصلة فترة الراحة، علاوة على ذلك، أكدت الصحيفة الفرنسية أن كيليان مبابي قد طلب بالفعل أسبوعًا إضافيًا من أجل الراحة، إلا أن ليوناردو أوراجو كان مشغولًا بملف البرازيلي نيمار، ولم يتلفت لحالة المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا والذي يطمح في قيادة الديوك الفرنسية في أوليمبياد طوكيو (24 يوليو - 19 أغسطس) بعد اليورو المقبل (12 يونيو - 12 يوليو).