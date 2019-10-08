شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يثير اعجاب 36 مليون شخص خلال أسبوع الفيفا والان مع التفاصيل

ظهر النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني بدون أي وشم على ظهره، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن سيرجيو راموس قد فاجأ متابعيه بتلك الصورة، نظرًا لأنه اشتهر برسم الكثير من الوشوم على جسده، حيث قرر راموس رسم أكثر من 30 وشم مختلف قبل حفل زفافه مع بيلار روبيو خلال الفترة الماضية، ليحصل على اعجاب 35.5 مليون متابع .

راموس يبدأ الترويج لإعلانه الجديد

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وأنهت صحيفة ماركا ، أن منشور راموس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يحمل علامة "شباك نظيفة"، في إشارة إلى ظهره الواضح دون أي وشوم، وهو ما قد يدل على أنه منشور ترويجي لإعلان راموس القادم .

راموس ينضم إلى قائمة إسبانيا خلال أسبوع الفيفا

وعلى صعيد أخر، انضم سيرجيو راموس إلى منتخب بلاده إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، برفقة زميله داني كارفاخال، بعدما تمكن الثنائي من المشاركة في فوز ريال مدريد الأخير ضد غرناطة برباعية مقابل هدفين، ليواصل الميرنجي تصدره جدول ترتيب الليجا .