شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام ليفربول في 4 أعوام تحت قيادة كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، أبرز الأرقام التي حققها «الريدز» تحت قيادة يورجن كلوب، احتفاء بمرور 4 أعوام على التعاقد مع المدرب الألماني.

وذكر النادي أنه ليفريول خاض 221 مباراة تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، وحقق الفريق رقماً قياسياً بعدما حصد 97 نقطة في موسم واحد، مع الفوز بلقب دوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي.

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تمكن ليفربول من الحفاظ على شباكه نظيفة لمدة 517 دقيقة (فبراير ومارس 2019)،فيما نجح في تسجيل 458 هدفًا في جميع المسابقات، وهي أعلى نسبة من أي مدرب في 123 عام.

وحصد ليفربول 320 نقطة مع كلوب في الدوري، خلال 152 مباراة فيما كان روبيرتو فيرمينو أكثر اللاعبين مشاركة مع المدرب الألماني بواقع 197 مباراة.

واحتاج ليفربول 197 مباراة مع كلوب للوصل إلى الهدف رقم 400، أسرع من أي مدرب مع الريدز،فيما احتاج إلى 146 مباراة لحصد 300 نقطة في الدوري، وهي أقل من أي مدرب عبر تاريخ الفريق.

وحقق ليفربول 92 فوزًا مع كلوب في أول 150 مباراة في الدوري، أكثر من أي مدرب، فيما بلغ عدد مباريات الفريق التي خرج فيها بشباك نظيفة منذ تعيين كلوب 88 مباراة.

حصيلة الأهداف التي سجلها الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول تحت قيادة كلوب بلغ 77 هدفًا، فيما بلغ عدد اللاعبين الذين اعتمد عليهم يورجن كلوب خلال 221 مباراة 67 لاعباً.