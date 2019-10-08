شكرا لقرائتكم خبر عن ودية للأهلي الإثنين المقبل استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة 48 ساعة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن يستأنف الفريق مرانه من جديد يوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهات المرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمباراة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حدد الجهاز الفني يوم الإثنين المقبل موعدا لودية الفريق، لتجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على بعض العناصر العائدة من الإصابة التي لم تشارك في المباريات خلال الفترة الماضية، وتجهيز كافة اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.

ويؤدي الأهلي تدريباته في الخامسة مساء اليوم الاثنين، وفقا لبرنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق ويتضمن تنفيذ بعض الجمل الفنية ومعالجة بعض الأخطاء والتركيز على الجانب الخططي، بهدف تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة توقف بطولة الدوري؛ بسبب المباريات الودية للمنتخبين الأول والأوليمبي.